Lörrach: Jugend will am Aichele-Knoten mehr Sicherheit – SPD eine Radstraße

Die SPD-Faktion hat im Gemeinderat eine Verlängerung der Fahrradstraße bis zum Schul-Campus mit seinen rund 2500 Schülern beantragt. Verschiedene Punkte sollen demnach noch geprüft werden, wie eine Sperrung des Abschnitts vom Aichele-Knoten bis zum Bahnübergang in Fahrtrichtung Bahnübergang für den motorisierten Individualverkehr – sowie damit eine Einrichtung einer Einbahnstraße in der Bahnhofstraße in südlicher Richtung, um die Fahrspur in nördlicher Richtung der Bahnhofstraße als Zweirichtungsradweg ausweisen zu können. Es gehe darum, der „chaotischen Verkehrssituation rund um den Bahnübergang“ zu begegnen und für mehr Sicherheit zu sorgen, vor allem für den Langsamverkehr.