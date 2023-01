Lörrach. Übersehen hat ein 84-jähriger Autofahrer am Montag gegen 7.40 Uhr beim Anfahren am Zebrastreifen in der Baumgartnerstraße eine 16-jährige Fußgängerin. Diese wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte dann zu Boden. Die 16-Jährige zog sich wohl eine Kopfplatzwunde zu.