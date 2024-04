Lörrach: Junge Chorsänger und ihre Heldinnen

Lieder von Frauen

Wieso Heldinnen? „Wir haben ganz bewusst nach Liedern gesucht, die von Frauen komponiert wurden oder die Geschichten von Frauen erzählen“, sagt die Chorleiterin Ulrike Rombach auf Nachfrage. Dabei sei auch schnell das Thema Frauenrechte aufgeploppt, besonders bei den älteren Mitgliedern des vierzügigen Kinder- und Jugendchors. „Die sind nämlich hoch politisch und sehr interessiert“, erzählt die Leiterin.

Spannende Diskussionen

Ganz bewusst werden auch bei diesem Chorprojekt, das sie gemeinsam mit Abélia Nordmann leitet, alle Sänger in die Programmgestaltung miteinbezogen – ein Markenzeichen des Chors. Und so kam es in der Vorbereitungszeit zu spannenden Diskussionen über Musik, Komponistinnen, die Rolle von Frauen und Heldinnen. Besonders intensiv wurde dies beim kürzlichen Probewochenende in Wieden im Schwarzwald besprochen, sagt Ulrike Rombach.