Lörrach Junge Künstler präsentieren die Vielfalt ihrer Werke

Bereits zum vierten Mal dabei und damit eine Ausnahme unter den von Dieter Korb verpflichteten Künstlern ist Gabriele Dallmann aus Binzen. „Dieter Korb hat ein Herz für junge Künstler“, windet die Malerin dem Kurator ein Kränzlein. Sie schätze besonders die Durchmischung der verschiedenen Kunststile. So findet neben der Malerei auch das Figurative seinen Platz, etwa mit den Werken des Eisenplastikers Georges Bornschlegl aus Inzlingen.

Gefragt, zum wievielten Mal er eine Pop-up-Gallery organisiert, muss Korb überlegen. „Sicherlich zum 15. mal“, sagt er. Anlässlich der vorherigen Ausgabe im August hat unsere Zeitung von der elften Pop-up-Gallery geschrieben. Sicher aber ist eines: Es ist die sechste Pop-up-Gallery von Korb im Rewe-Center am Alten Markt – und zugleich die letzte an dieser Stelle. Denn Ende Januar läuft das Mietverhältnis aus. Korb bedauert das, hat er doch am bisherigen Standort geschätzt, dass viele Menschen spontan während ihres Einkaufs in der Galerie vorbeigeschaut haben. Er wolle nach dieser Ausstellung eine kleine Pause machen und sich dann nach Alternativen umsehen. Die Pop-up-Gallery im Rewe-Center, Am Alten Markt 4, wird am Freitag, 7. Januar, ab 15 Uhr mit einem Soft Opening eröffnet. Offen ist sie Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 12 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung unter Tel. 0173 / 65 27 965.