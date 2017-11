Lörrach Junger Mann hilft Senior

Lörrach. Vorbildlich hat sich ein junger Autofahrer am Mittwochabend an der Ecke Haagener-/Karl-Herbster-Straße um einen alten Mann gekümmert, der in der Dunkelheit alleine unterwegs war und verwirrt schien. Der 27-Jährige ließ ihn auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, nachdem das Ansinnen des Seniors ihm merkwürdig vorkam. Um ihn bei Laune zu halten, fuhr der Autofahrer einige Runden mit ihm um den Block und verständigte währenddessen die Polizei.

Eine Streife war wenig später zur Stelle und überprüfte den Senior. Dieser stieg trotz guten Zuredens nicht aus dem Auto des jungen Mannes aus. Die Beamten vermuteten, dass der 86-Jährige aus einem Seniorenheim weggelaufen sein könnte. Dies war tatsächlich der Fall. Es gelang den Beamten, Angehörige ausfindig zu machen, die ihr Familienmitglied davon überzeugten, mitzukommen.