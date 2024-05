Gegenmaßnahmen

Als Gegenmaßnahme werden ab Ende Mai Eiablagefallen aufgebaut, die regelmäßig auf Befall geprüft werden. Zusätzlich zum Monitoring startet die Haus-zu-Haus-Prävention. Im August ist eine zweite Vor-Ort-Bekämpfung mit Hausbesuchen geplant. Für die Hausbesuche werden sich die Icybac-Mitarbeiter von der Stadt Lörrach ausweisen können.

Ansprechpartner

Bei einem massiven Befall, wäre eine Verteilung des Mittels per Befliegung mit dem Hubschrauber nötig, was wesentlich teurer wäre, so die Stadt. Jede Gemeinde ist indes nur für das Gebiet ihrer jeweiligen Gemarkung zuständig.

Monitoring

Das Landratsamt Lörrach hat nicht die rechtliche Befugnis und Zuständigkeit eine Bekämpfung durchzuführen, sondern kann im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder mit einem Monitoring auf Landkreisebene tätig werden, so die Pressemitteilung. Ebenso steht das Gesundheitsamt auch als fachlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem steht das Gesundheitsamt Lörrach im fachlichen Austausch mit dem Landesgesundheitsamt Stuttgart, dem Robert Koch-Institut Berlin sowie dem Berndard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Hamburg.