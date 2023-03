Am Dienstagabend gegen 20 Uhr haben vor einer Gaststätte in der Tumringer Straße in Lörrach Kartonagen gebrannt. Durch das Eingreifen von Passanten konnte ein Sachschaden an der Gebäudefassade verhindert werden. Den brennenden Kartonagenberg löschte letztlich die angerückte Feuerwehr.