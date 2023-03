Lörrach Katholischer Kirchenchor mit Rück- und Ausblick

Musikalische Höhepunkte

Weitere musikalische Höhepunkte des Jahres waren die Cäcilienfeier im November und der festliche Gottesdienst an Weihnachten, in dem neben den Weihnachtsgesängen auch ein kleines Streichquartett zu hören war.

Ein geselliges Treffen war der Jahresausflug am 3. Oktober. Das Ziel war das Goetheanum in Dornach und anschließend der Dom in Arlesheim, in dem auch gesungen wurde.

Ausblick

Dirigent Philipp Geisen bedankte sich bei der Vorstandschaft für die tatkräftige Unterstützung, bei der Notenwartin Elisabeth Gais und vor allem bei den Chormitgliedern für ihre Bereitschaft in den Gottesdiensten zu singen. Es sei ein harmonisches, gutes Arbeiten mit dem Kirchenchor der momentan 33 aktive Sänger und Sängerinnen zählt. Er freue sich über die neuen Termine: den Gottesdienst zum Patrozinium in St. Josef am 19. März, das Hochamt an Ostern und die Investitur von Pfarrer Giesler am 14. Mai. Für das zweite Halbjahr steht die Cäcilienfeier im November an. Auch dies solle umfangreicher gefeiert werden, da der Chor 2021 sein 100-jähriges Jubiläum gehabt hätte, welches wegen Corona nicht stattfinden konnte.

Guter Probenbesuch

Der durchschnittliche Probenbesuch von 80,3 Prozent bei 14 Singstunden sei sehr erfreulich, hieß es. Pfarrer Joachim Giesler dankte dem Chor für die musikalische Bereicherung in der Liturgie.

Finanzen

Kassiererin Lioba Müller erläuterte Einnahmen und Ausgaben näher. Sie konnte mit einem kleinen Überschuss das Jahr abschließen. Kassenprüferin Christina Rasch bescheinigte ihr eine einwandfreie Kassenführung. Die Einnahmen des Abends wurde den Erdbebenopfern aus der Türkei gespendet.

Wahlen

Für zwei Jahre wiedergewählt wurde Elisabeth Gräßlin, 1. Vorstand, die Schriftführerin und Pressewartin Brigitte Bernhard und die 1. Beisitzerin Monika Waldhecker. Neu gewählt als Kassenprüferin wurde Beate Dominiak.

Ehrungen

20 Jahre: Rummelt Monika, 25 Jahre mit Urkunde vom DCV Freiburg: Herbert Goetz und Hans Heuberger 30 Jahre: Ursula Wasmer. Für 50 Jahre konnte Kurt Wasmer (Urkunde DCV) gedankt werden. Für 15 Jahre in der Vorstandschaft als 2. Vorstand wurde Herbert Goetz mit einem Präsent gedankt. Für 40 Jahre Arbeit in der Vorstandschaft erhielt Elisabeth Gais eine Anerkennung.