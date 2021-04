Lörrach Kein Bus bis zur Burg

In der Erläuterung von Wolfgang Droll, Betriebsleiter Stadtwerke, heißt es weiter: „Zur Zeit gibt es eine Anbindung mit der Buslinie 16, die an der Haltestelle Röttelnweiler in der Röttler Straße hält sowie mit der Ortsbuslinie 10 mit Halt an der Haltestelle Schlossgass. Eine Anbindung des Parkplatzes unterhalb der Burg Rötteln mit dem Ortsbus ist aus Gründen der Fahrplanstabilität nicht möglich.“

Denn die Fahrzeit würde sich um drei bis vier Minuten verlängern, die den Fahrgästen am S-Bahn-Halt Haagen/Messe wiederum zum Erreichen der Züge, insbesondere in Richtung Basel und Weil am Rhein auf Gleis 1, fehlen würden. „Um von Gleis 1 zum Ortsbus und zurück zu kommen, muss ein Bahnübergang überquert und ein längerer Fußweg zurückgelegt werden“, schreibt Droll.

Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten am Bahnhof berücksichtigten die Schrankenschließzeiten sowie die Zeiten für die Laufwege und stellten dadurch die Anschlüsse sicher. Das Konzept des Ortbusses sei auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der S-Bahn an den Haltepunkten Brombach/Hauingen und Haagen/Messe ausgelegt, so Droll.

Der Betriebsleiter warnt: Eine Verlängerung der Fahrzeit durch die Strecke zur Burg würde „die Anschlüsse an die S-Bahn und die Attraktivität und Zuverlässigkeit des Ortsbusses gefährden“.