Lörrach Kein Geld für Mitgliedschaft bei „slowUp“

Lörrach (mek). Mit Ausnahme der Grünen haben sich am Donnerstag im Hauptausschuss alle Fraktionen gegen eine Mitgliedschaft im Verein„slowUp Basel-Dreiland“ ausgesprochen, die mit jährlichen Kosten in Höhe von 3000 Euro verbunden wäre. Als Hauptargument wurde an den Beschluss bei der Haushaltskonsolidierung 2016 erinnert, als Stadt aus Kostengründen keine neuen Mitgliedschaften in Vereinen mehr abzuschließen.

Damit dürfte die Strecke des größten grenzüberschreitenden Mobilitätsevents Europas­ künftig einen Bogen um Lörrach machen. Denn Oberbürgermeister Jörg Lutz erklärte: „Ich habe großes Verständnis für alle Bedenken, aber wir müssen Farbe bekennen und entweder Mitglied werden oder uns von der Veranstaltung verabschieden.“ Am 17. September hatte die 60 Kilometer lange Route des 11. „slowUp Basel-Dreiland“ mit rund 40 000 Teilnehmern erstmals in einer Extraschlaufe durch die Lörracher Innenstadt geführt (wir berichten noch).