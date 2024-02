Lörrach: Kein Raum für Rassismus

Das Motto

„Menschenrechte für Alle“: Unter diesem Motto wurde bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus ein Programm für alle Altersgruppen organisiert: Workshops, Mitmach-Aktionen, Vorträge und Seminare, Lesungen, Führungen, Ausstellungen, Diskussionen, Filme, Performances sowie Konzerte. „Leider sind Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft immer noch aktuell“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Mit den Internationalen Wochen gegen Rassismus möchten wir dazu beitragen, dass sich Menschen in unserer Stadt kennenlernen, Verständnis füreinander entwickeln und auch mehr darüber erfahren, was Rassismus für die Betroffenen bedeutet.“

Gegen Antisemitismus

Frick betonte, dass sich die Wochen gleichzeitig gegen jede Form des Antisemitismus richteten. Mit Blick auf die jüngste Berlinale – wo es zu mehreren einseitigen und massiv israelkritischen Stellungnahmen kam – sagte er: „Die Lörracher Kulturszene positioniert sich sehr deutlich gegen Antisemitismus.“