Lörrach: Kicken für den Kindergarten

Summe von 4150 Euro

Die Summe von 4150 Euro kam beim diesjährigen Thommy-Cup zusammen. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese tolle Summe an den Kindergarten in Endenburg übergeben dürfen. Wir sind uns sicher, sie kommt an der richtigen Stelle an“, wird Nicolas King vom SC Freibad zitiert. „Wir haben uns den Kindergarten im Vorfeld des Turniers angesehen und sind überzeugt, dass hier einiges mit dem Geld bewegt werden kann.“

Turnier für guten Zweck

Der Thommy-Cup findet bereits seit dem Jahr 2008 statt und hat sich zum Ziel gesetzt, regionale Projekte und Institutionen zu unterstützen und nebenbei Hobbyfußball in entspannter und freundlicher Atmosphäre zu bieten.