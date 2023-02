Lörrach Kilian Derdau verstärkt das Seelsorgeteam

In Freiburg und Paris Theologie studiert

„Jetzt geht´s erst mal darum, die Menschen hier kennenzulernen“, sagt der junge Theologe. In St. Bonifatius hat er sein Büro. Dort arbeitete bis im Herbst Gemeindereferentin Helga Bing, die in eine andere Kirchengemeinde wechselte.

In der Ortenau aufgewachsen, studierte Derdau in Freiburg und Paris Theologie. Für seine Ausbildung war er am Hochrhein in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen tätig. Zuletzt arbeitete er mit Studenten und Promovierenden als Hochschulseelsorger in Freiburg.