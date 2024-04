Lörrach: Kindergarten bleibt der Leuchtturm

Herzstück des Frauenvereins ist der Kindergarten „Vogelnest im Siegmeer“ – heute mit 75 Kindern in drei Gruppen in der Gesamtleitung von Charlotte Engel. Am 13. Oktober 1996 wurde er eingeweiht. 2011 wurde die Außenanlage von einer Fachfirma für rund 50 000 Euro erneuert. Wiederum war der Frauenverein die treibende Kraft.

In der Rückschau erinnerte Schlecht: Bereits 1928 konnte in der Steinenstraße ein Kindergartenneubau bezogen werden, denn der Ort wurde mit damals 1820 Einwohnern immer größer und der Kindergartenplatzbedarf steigerte sich.

Das Defizit getragen

Ab 1969 trugen die evangelische Kirchengemeinde und die damals noch selbstständige politische Gemeinde Hauingen das jährliche Defizit. 1975 erfolgte die Zwangseingemeindung nach Lörrach.