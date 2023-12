Lörrach: Kinderwünsche erfüllen

Soziale Projekte

„Direct help better future“ hilft Kindern und Jugendlichen, die am Rande der Gesellschaft stehen, unbürokratisch und direkt durch Einzelfallhilfe und Spendenaktionen. Dabei arbeitet die Organisation mit Sitz in Lörrach, die von Alexandra Sieberer gegründet wurde, mit sozialen Einrichtungen zusammen. In Zusammenarbeit mit dem Sankt-Josefs-Haus entstand zum Beispiel eine inklusive Fußballmannschaft beim FV Lörrach-Brombach. An der Pestalozzischule lernen Schüler im Projekt „Rock your Life“ mit Studenten. Im Kindergarten Sankt Anna und an der Neumattschule, wo die Musikschule TYTH musikalische Früherziehung und Instrumentalunterricht anbietet, übernimmt „Direct help better future“ Musikpatenschaften für ärmere Kinder.

Großzügige Spender

Beim Benefizkonzert bat Alexandra Sieberer um Spenden speziell für die Weihnachtsaktion „1000 Päckchen für 1000 individuelle Wünsche“. Für jeweils 35 Euro packen Sieberer und ihre Helfer Weihnachtspäckchen, um benachteiligten Kindern und Jugendliche ganz individuelle Wünsche zu erfüllen.