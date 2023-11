Lörrach: Kirche legt Pfarreien zusammen

Die Schwerpunktstellen

Folgende Schwerpunktstellen werden in Lörrach gebildet: zum einen die Citykirchenarbeit an der Stadtkirche, zum anderen das neu entstehende kirchlich-diakonische Zentrum an der Christuskirche „Schlüssel.Moment“ – eine Segensstelle, die Menschen an wichtigen Schlüsselmomenten des Lebens wie Taufe, Hochzeit und im Trauerfall begleitet.

Und: An den Standorten Friedensgemeinde und Lukaskirche Inzlingen wird es weiterhin die bewährte Gemeindearbeit und 14-tägige Gottesdienste geben. In der Johannesgemeinde findet monatlich ein Gottesdienst satt.

Auf dem Salzert finden in Zukunft keine Sonntagsgottesdienste mehr statt. „Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen, einen unserer Standorte in der Stadt oder einen Gottesdienst in Inzlingen zu besuchen“, heißt es. In Zusammenarbeit mit dem Luise-Scheppler-Kindergarten, der Salzertschule und bei Stadtteilfesten werden Familiengottesdienste entlang des Kirchenjahres gefeiert, die nicht an einem Sonntagvormittag stattfinden.

Neue Chancen

„Für den Kirchengemeinderat und die Hauptamtlichen der Kirchengemeinde ist dies eine spannende und arbeitsreiche Zeit, da vieles erst noch entwickelt und mit Leben gefüllt werden muss. Es bietet aber auch die Chance, neue Wege zu gehen, damit auch in Zukunft Gottes gute Botschaft die Menschen erreicht“, betont der Kirchengemeinderat.