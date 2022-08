Lörrach Kirche St. Bonifatius mit Fäkalien beschmiert

Darüber hinaus könne die Kirchengemeinde nicht tätig werden. Die Handhabung des Falls scheine auch für die Polizei nicht einfach zu sein. Aufgrund der psychischen Disposition des mutmaßlich verantwortlichen Mannes könne dieser wohl nicht oder nur bedingt für sein Handeln verantwortlich gemacht werden, vermutet Brüstle.

Polizeisprecher Thomas Batzel bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass es sich bei dem mutmaßlichen Verursacher um einen 41-jährigen Mann ohne Wohnsitz handle. Bei der Staatsanwaltschaft seien nach den genannten Vorfällen etliche Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung anhängig.

Der Mann sei im vorliegenden Zusammenhang bereits mehrfach von der Polizei festgenommen worden. In solchen Fällen werde stets ein Richter informiert und ein Arzt eingebunden. Das ein oder andere Mal sei der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, so Batzel. Er hat sich bislang auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben stets weniger als 24 Stunden in Gewahrsam der Polizei befunden, erklärte Batzel.

Zunächst wird sich die Kirchengemeinde mit dieser Situation arrangieren müssen – in der Hoffnung dass diese Zwischenfälle bald der Vergangenheit angehören. Dafür spreche, so Brüstle, dass der in Verdacht stehende Mann zwar gelegentlich in Lörrach auftauche, dann aber wieder weiterziehe.