Lörrach: Kirchenchor St. Josef erhält Palestrina Medaille

Verleihung der Medaille

Der Pfarrer: „Schon so oft durfte die Gemeinde gestärkt und erfrischt in die kommende Woche gehen. Der Chor hat seinen Dienst an den Menschen eindrucksvoll entfaltet und erlebbar gemacht“. Im Anschluss an die lobenden Worte übergab er die Medaille an Stelle von Judith Kunz vom Cäcilienverband – dem Dachverband der Katholischen Kirchenmusik in Deutschland – an Elisabeth Gräßlin.