Lörrach: Kirchengebäude auf dem Prüfstand

Gelbe Kategorie

Über gelb beziehungsweise hellgrün kategorisierte Gebäude soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Optionen zur zukünftigen Nutzung werden für diese Gebäudekategorie wiederholt geprüft und in Anhängigkeit der jeweils aktuellen landeskirchlichen Haushaltslage sukzessive zur Entscheidung gebracht.

Für die Stadt Lörrach und die Ortsteile ist die Klassifizierung der Kirchengebäude nun erfolgt.

„Grüne“ Gebäude

In den „grünen“ Bereich fallen die Germanuskirche in Brombach und in der Kernstadt das Gemeindezentrum der Friedensgemeinde, die Christuskirche und die Stadtkirche.

„Gelbe“ Gebäude

Zum gelben oder hellgrünen Bereich gehören laut der Liste der Klassifizierung die Kirche Rötteln sowie die Ottilienkirche in Tüllingen.

„Rote“ Gebäude

Auf „rot“ steht die Ampel beim Hauger Gemeindehaus, beim Gemeindehaus Paul Gerhardt an der Nansenstraße, beim Gemeindezentrum an der Riehenstraße, bei der Alten Feuerwache am Burghof und beim Gemeindezentrum Luise-Scheppler-Haus auf dem Salzert.