Lörrach: KKF in Richtung Zukunft

„Wir wollen den Kunst- und Kulturförderkreis (KKF) nicht neu erfinden, aber klarer positionieren“, sagte auf der jährlichen Mitgliederversammlung des KKF am Mittwoch im Forum der Sparkasse Lörrach der Vorsitzende André Marker. Aber man wolle die Zusammenarbeit mit dem Burghof Lörrach noch klarer herausstellen. „Eigentlich waren wir schon immer so etwas wie der Förderverein des Burghofs“, so Merker.