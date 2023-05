Die Stadtmusik Lörrach beteiligt sich an der Veranstaltungsreihe Kultur-Mai der Städte Lörrach und Weil am Rhein mit einem „Klangbad in der Kirche“. In der katholischen Kirche St. Maria in Weil am Rhein-Haltingen lädt sie am Freitag, 5. Mai, 20 Uhr, zu einem rund einstündigen Raum- Klang-Erlebnis, das visuell unterstützt wird.