Lörrach: Klangzauber in der Alten Halle

Wenn das Akkordeon-Orchester Lörrach zu einem Konzert einlädt, kann man immer eine unterhaltsame und künstlerisch hervorragende Leistung erwarten. So war es auch am Samstag in der sehr gut besuchten Alten Halle Haagen beim Jahreskonzert unter dem Titel „Klangbilder“. Seit Jahren bildet das Lörracher Orchester eine Spielgemeinschaft mit dem Harmonika-Club Haltingen unter der gemeinsamen Leitung von Norbert Höllstin.