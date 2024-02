Woher kommt eigentlich all der Hass in manchen Menschen? Der Hass auf den Staat und auf Bürger mit Migrationshintergrund. Und wann wird die Zivilgesellschaft ihre Komfortzone verlassen, um sich bemerkbar zu machen und Haltung zu zeigen? Zumindest die zweite Frage wurde jetzt auf Demos bundesweit beantwortet, auch in Lörrach – endlich.