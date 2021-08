Lörrach Kleine Klassiker

Mitte der 70er Jahre begann Haug seine Lehre; ein Berufsweg, den er nach seiner Gesellenprüfung schließlich mit dem Meisterbrief des „Flexografen“ abschloss.

Haug erklärt Facetten seines Handwerks: Der Stempelaufsatz wurde zwar immer schon geliefert, dennoch wurde vor allem in den ersten Jahrzehnten seines Berufslebens vieles in Handarbeit gefertigt: Er prägt die Kunststoffmatten selbst, kennt die unterschiedlichen Funktionsweisen der Stempel, die Härten der Vulkaniergummis, die unzähligen Schriftbilder, die Größen und den Variantenreichtum grafischer Elemente auf kleinster Fläche. Noch heute gehören die handlichen Stempel in klassischer Ausführung zur Standardausstattung zahlreicher Büros. Etliche Einrichtungen in Stadt und Region zählen zu seinen Kunden, sagt Thilo Haug, darunter die Lörracher Kommunalverwaltung, das Landratsamt und Schulen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Stempelkarussell gehört noch immer zu vielen Amtsstuben wie das Kettenkarussell zum Jahrmarkt. Indes werde sich die Herstellung des kleinen Klassikers ändern: Die Lasergravur werde die Zukunft der Produktion prägen, sagt der 61-Jährige. Apropos Zukunft: Ob eines seiner drei Kinder das Unternehmen weiterführen wird, sei noch nicht ganz klar: „Schaun wir mal“, sagt Haug.

Mittlerweile ist der ehemalige Beruf des Flexografen unter dem großen Dach „Mediengestalter Digital und Print“ verortet: Fachrichtung Gestaltung und Technik. Mit Blick auf PC-Kenntnisse sei die jüngere Generation natürlich gut geschult, sagt Haug. Indes kämen die praktischen Fertigkeiten mittlerweile etwas zu kurz: Das Wissen um Materialien, Technik, Abläufe und handwerkliche Präzision müsse man sich durch den Umgang mit den Dingen aneignen, nicht alles sei in der Theorie zu erlernen.

Traditionell bietet Stempel Hanauer – wie viele Flexografiebetriebe – etliche über das Kerngeschäft hinausweisende Leistungen an: Von Beginn an spielten auch Gravuren auf unterschiedlichsten Materialien eine wichtige Rolle für das Unternehmen, und noch heute bilden sie einen bedeutenden Teil des Auftragsvolumens.

Thilo Haug arbeitet in Stetten Hand in Hand mit seiner Ehefrau Jaqueline Haug. Petra Gappel, die seit über 30 Jahren bei Stempel Hanauer angestellt ist, komplettiert das Trio. Die Kontinuität belege, so betont Jaqueline Haug: „Wir sind ein gutes Team!“