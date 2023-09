Lörrach Klimaprotest zieht 400 Interessierte an

Bei der Fahrraddemo Foto: Adrian Steineck

Christine Langen, stellvertretende Vorsitzende der kinderfreundlichen Kommunen und Leiterin der Unicef-Arbeitsgruppe Lörrach, appellierte ihrerseits an die Zuhörer: „Die Welt ist schön und wunderbar. Es lohnt sich, für ihren Erhalt zu kämpfen.“ Die Klimakrise sei auch eine Krise der Kinderrechte, sagte sie.

Der Basler Soziologe Ueli Mäder, der als Gastredner nach Lörrach gekommen war, erinnerte an die erstmals im Jahr 1972 von der gemeinnützigen Organisation Club of Rome in einem zum Bestseller gewordenen Buch formulierten „Grenzen des Wachstums“. Was bei der ersten Klimakonferenz 1972 in Stockholm in puncto Umweltschutz formuliert wurde, sei nach wie vor aktuell, sagte Mäder.

Kritik am Bundestag

In einem Schreiben der „Grandparents for Future“, das über die Online-Plattform „fairnetzt“ abrufbar ist, wird Kritik am Bundestag geäußert, wo Lähmung herrsche. Musikalisch umrahmt wurde die Aktion durch das Duo „Tina & Jo“.