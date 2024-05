Mittendrin das Mädchen Dorothee, das mutterseelenallein herumirrt, auf die Farm von Onkel und Tante kommt und die Welt retten will. In dieses Stück wird alles hineingepackt an Parallelen zum Hier und Jetzt, sogar Lokalkolorit, die soziale Realität, die große Depression und alles in Kontrast zur Hollywood-Scheinwelt und dem Filmbusiness gesetzt. Etwas viel, was hier zusammengequirlt wird und das Zuschauen nicht gerade einfacher macht, wenn man dem Stück und seiner Idee folgen will. Dabei halten die Darsteller den rasanten Szenenwechsel witzig am Laufen.

In Erinnerung bleiben ein paar schöne Szenen wie die Musikeinlagen mit Klavier, der umgetextete Hauptsong „Over the Rainbow“, den Judy Garland im Film singt und in dem jetzt die Wiesen besungen werden, auf denen wir spielten, die aber nicht mehr sind.

„Garland“ verschränkt die Schicksale und heutigen Konflikte im öden (Gar-)Land zu einer fantastischen Komödie mit bitterem Kern. Das Burghof-Publikum glänzte aber durch Abwesenheit.