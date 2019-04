Lörrach - Diverse Maihocks laden am kommenden Mittwoch, 1. Mai, im Stadtgebiet ein:

Auf Burg Rötteln werden die Maiwanderer ab 9.30 Uhr in der Unterburg mit Grillwürsten, Klöpfern, Erbsensuppe und Getränken verpflegt. In der Burgstube wird die Kaffeestube eröffnet und bietet selbstgemachten Kuchen. Um 14 und 16 Uhr wird eine Burgführung angeboten. Treffpunkt am Pranger.

Der Männergesangverein Hauingen lädt ab 10 Uhr in den Ludinschopf. Das Fest findet bei jedem Wetter statt.

Ab 10 Uhr gibt es bei den AGSA-Hundefreunden warme Speisen, kalte Getränke und Kaffee beim Übungsgelände im Hasenloch 2 in Haagen.

Die Freien Wähler Haagen laden von 11 bis 17 Uhr zum Maihock an der Ecke Schlossstraße/Bodenackerstraße ein.

Der Reiterverein Lörrach richtet von 11 bis 16 Uhr auf der Reitanlage an der Rheinfelder Straße eine Maischenke ein. Zur Unterhaltung der Kleinen veranstaltet die Vereinsjugend von 12 bis 13 Uhr und von 15 bis 16 Uhr Ponyreiten.

Maihock mit Güggeli ab 11 Uhr im Schützenhaus der Schützengesellschaft Brombach

Die Pfadfinder von St. Fridolin öffnen am Jugendhaus in Stetten (Carl-Maria-von-Weber-Straße 47) ihre 1. Mai-Tankstelle von 10 bis 18 Uhr. Von 10 bis 12 Uhr wird ein Weißwurstfrühstück angeboten. Zudem gibt es ganztags Getränke, Grillwürste, Steaks und Pommes Frites.

Gemeinsam veranstalten der CDU-Stadtverband und der CDU-Ortsverband Haagen einen Familienhock am Bühlerhof unterhalb des Wittlinger in Haagen. Die Schenke ist bei jedem Wetter von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt Bewirtung, Kaffeestube, Live-Musik und Kinderspiele. Parkplätze stehen bei der Kompostanlage zur Verfügung.

Der Schwarzwaldverein Lörrach unternimmt einen Maibummel durch den Hauinger Wald zum Bühlerhof in Haagen. Gehzeit etwa drei Stunden, Treffpunkt um 10 Uhr vor der Turn- und Festhalle Hauingen. Die Führung haben Hannelore und Manfred Helm, Tel. 07621/52412. Gäste sind willkommen.