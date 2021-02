Lörrach Klopapier fürs Kopfkino

Jo Lüt, es isch zur Zyt scho ä harti Zyt, wo’s schynt’s numme no ei einzigs Thema git! Untergange isch do degege fascht alles ander, au die grosse Skandal, agfange vo de Zunftöbe 2020 bis züe de amerikanische Präsidentewahl. Es ritet ä apokalyptische Riter durch unser Land, dä het choschtet bis hüt scho mänggem sin Voschtand, un lüegt me sich um, no sieht’s so us uf jede Fall, als wäri doch tatsächlich Überall Maskeball!

Hüt het ä jedi un ä jede mit ‘me bizz Intelligenzquotient ä Larve vor em Mund, wo ihn vo däm gfährliche Corona-Virus trennt! Aber me chennt d’Lüt halt schier nümmi, au wenn sie Grimasse mache, hökschtens no, wenn sie usser mit’m Mund au mit ihre Auge lache!

Überall Maskeball! – des södd doch numme an de Fasnacht si! Hän jetz z’mitts unterm Johr alli ä Knall, wo führt das denn hi?! Andrersits, so ne Maske het no ä ganz nette Näbe-Effekt: Es sieht nämlig keine, wenn me ihm d’Zunge usestreckt! Aber im Ernscht, mir wüsse jo alli, wo des Wort „Maske“ herchunnt un dass es welli für de ganz Körper git, nit numme für vor de Mund!

„Maskara“ heisst’s Arabisch im Original un gilt als Pflicht – für die allermeischte Fraue – als hübschi Farb in ihrem Gsicht! So g’seh isch’s also nüt wirklich Neues, vo wege „Überall Maskeball!“ Es isch vielmehr ä ganz normale – als wie ä Sonderfall! Jo, Fraue motze überhaupts nie wägge ihre Maskara, sie hän’s de ganz Daag ohni Murre an ihre Gsichter dra! Aber es git halt au söddige wo das nit wänn un düen voweigere, sich deswege sogar in Voschwörigstheorie ine steigere…

Dene Lüt cha me uf ihre Gschwurbel numme entgegehalte, dass sie södde mol ihri saudummi Schnuure halte! Und dass sie, wenn sie au ä Maske vor em Latz dra hätte, viel besser als wie ohni usseh däde!

Überall Maskeball! Me kennt kein meh’, i han’s scho gsaid, wiil überall, sogar im Bundestag ä jedi un ä jede so’n ä Maske trait! Güed, bi de AfDler macht’s nüt, wenn de ihri Visage nit alüege müesch, wiil de so jo schliesslich au di eigene Brechreiz vohindere düesch…

Wer jetz meint, des isch z’ hart oder unagmesse gsi, dem sag i lapidar: Viellicht isch es so, aber es isch au ehrlich gsi, des isch jo wohl klar! Mir Narre hän nämlich nit numme des Rächt, sondern au d’ Pflicht, verbal un mit offenem Visier druff z’ haue uf bösi oder dummi Wicht! Denn ä Narr isch viellicht maskiert, aber niemols vomummt! Ä Narr ganz sicher niemols mit falschem Zügnis d’ Lüt vodummt! So g’seh wär’s eigentlich am Beschte in jedem Fall, es wär ‘s ganz Johr duure un Überall Maskeball!

Im 2020 un au no drüber use, so sieht des bis jetz jedefalls mol us, hän mir genau des, wenn au nit freiwillig un Mänggem zum Vodruss.

Es isch nit liecht, däm Maskeball do was Positiv’s abz’gwinne, un ab de ganze Maskeballregle chönntsch sowieso grad afange z’spinne! Abschtand müesch halte bi däm Ball! Im Lade, im Bus, in de Bahn, im Puff – eifach überall! D’ Fasnacht im Saal fallt so güed wie uss, uff de Strooss git’s numme ä bizz, me frogt sich do doch ganz im Ernscht: Wo bliebt do de Witz?!

Überall Maskeball! – verordnet vo ganz ganz obe, knallhart, kei Umzug, kei Gugge Explosion un au kei Zunftobe goht an Start! Des hen mir uns alli anders vorgschtellt, mir wüsste au genau wie, aber mir halte uns an d’ Regle, was si müess, des müess halt si! Drum sag ich euch jetz do au ungeniert, machet alli s’ Beschti druss, Abschtand halte und sini Rüeh ha isch durchus au mol ä Genuss! Es chömme au wieder anderi Zyte, des isch so sicher wie’s Amen in de Chille! Zur Zyt goht halt alles numme mit Maske, aber wo ä Weg isch, isch au ä Wille!

Ihr sehet’s jo an uns Narrezünftler, dass es, wenn me will, au goht, me cha alles schaffe mit Wille un Kreativität au in de gröschte Not! Mir halte’s do debi mit em Motto vo de Angie un sage ganz kess: „Überall Maskeball? – Mir schaffe des!“ Dodemit chumm i jetz dann au gli mol züe me End, numme eins no, was mir uf de Zunge brennt: Ä Losig hämmer, ä Protektorin isch au scho beschtimmt worde, doch was wird 2021 us’m Drochehüüler-Orde?!?

D’Rotssuppe fallt jo us, bliebt dä Drochehüüler-Platz dann äggscht vowaist? I sag mol so, sicher bin i nit ganz, aber i glaub, i weiss scho wie’n er heisst! Es isch dä mickrigi, läschtige Corona-Chrüppel, wo uns hinter d’Maske zwängt, Eins weiss i halt numme nit: Wer de Müet het – un däm de Orde umhängt…

Wie au immer, bis dört ane un wer weiss hüt scho wie lang no drüber use, isch Überall Maskeball! – also kei Zyt zum usrüehe oder pfuuse! Un sicher isch, eins goht nit unter in däm ganze Hin un Her un Heck un Meck: Des isch unser Schlachtrüef „Friss’n wäg, d’r Schnägg!“

Szene 2: „Alles für de A…“

Das Kopfkino in sechs Akten für den „ganz eigenen Zunftabend“ zuhause geht weiter: Schwizer Ihkaufstourismus z’Lörrach spitzt sich züe (Kulisse: Aldi/Lidl). Ä Schwizer Abordnig us de Steinevorschdadt z’Basel, bestehend us de Regula Mayer-Sarasin, em Dorli Hasler-Bernouli un eme Briederpaar.

Urs un Beat Stocker-Hürlimaa us 4032-Mumpf/Obermumpf hän sich in de Kopf gsetzt, s’Basler Münschter noch’m Vorbild à la Christo & Jeanne-Claude komplett in Papier z’vopacke. Dodezue hän sie im 2020 de gröschti Großteil vo de blaue Tonne us em Landkreis Lörrach in ihre B’sitz brocht un chaufe in Grenznööchi alles an Klopapier uff, was sie numme kriege chönne, löse so an de Börse ä Run uff d’Aktie vo Zewa un Hakle-feucht un ä dütschlandwite Notstand in de Beschaffig un Vosorgig vo zwei-, drei- un no mehrlagigem Papier uss.

Un jetz chunnsch Du mit Dienem eigene Chopfkino!