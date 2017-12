Lörrach Knisternde Erleuchtung im Grüttpark

Von Matthias Stauss

Lörrach. Eine wortwörtlich herzerwärmende Veranstaltung erhielt am Sonntag im Grüttpark hinter dem Jazztone großen Zuspruch. Seit nunmehr zehn Jahren gehört der brennende Feuertulpenturm zur städtischen Tradition und auch dieses Mal folgten wieder zahlreiche Leute der Einladung des Künstlers Max Meinrad Geiger, der das Event in Kooperation mit der Stadt veranstaltet.

Jeweils am Sonntag vor der Winter- beziehungsweise Sommersonnenwende geht das Feuerspektakel für Groß und Klein über die Bühne. Der aus vier aufeinander geschichteten Eisenwürfeln bestehende Turm wird bis zum Rand mit Brennholz gefüllt. Einmal angezündet, erleuchtet das Feuer durch die tulpenförmigen Ausschnitte in den Würfeln die Umgebung. Damit einher ging am Sonntagabend eine angenehme Wärme, die dem zuvor fröstelnden Publikum die Möglichkeit gab, das Feuerfarbenspiel in Ruhe zu genießen.

Es war das Ziel Max Meinrad Geigers, mit diesem Kunstwerk die vier Jahreszeiten darzustellen. Zudem sind die Eisenwürfel in alle Himmelsrichtungen ausgerichtet. „Für mich geht die Wintersonnenwende mit den ersten Frühlingsassoziationen einher. Daher habe ich mich für die Tulpen als Muster entschieden“, so Geiger.

Musikalisch untermalt wurde der Abend dieses Mal von der Akkordeonistin Gisella Höchstötter. Im Kreis um das Feuer und das staunende Publikum flanierend gab sie dem Feuerturm mit passenden Musette-Walzern ihren Charme.

Max Meinrad Geiger ist sich sicher, mit dem Grüttpark den richtigen Ort für sein Kunstwerk gefunden zu haben. In früheren Jahren war es bereits in Weil am Rhein, Kandern und selbst der Schweiz gestanden. „Mir gefällt die Kulisse hier besonders gut, erklärte der Künstler. Dieser Meinung schloss sich auch Sonja Raub vom städtischen Fachbereich für Kultur und Tourismus an. Darum wird der Tulpenturm auch zur nächsten Sommersonnenwende am 21. Juni 2018 wieder in seiner ganzen Pracht leuchten.