Lörrach: Kolpingfamilie St. Bonifatius will die Jugend für sich gewinnen

Über die Arbeit des „Hospiz am Buck“ informierte Klauspeter Huck als Vorsitzender des Fördervereins.

Die Wahlen

Bei den Wahlen zum Gesamtvorstand wurde Peter Ade als 1. Vorsitzender bestätigt. Weitere Posten: 2. Vorsitzender Helmut Langer, Schatzmeister Dionys Guggemos, Schriftführer Gerhard Indlekofer, Beisitzer Hannelore Matalone und Gertrud Guggemos, Kantinenleitung Hannelore Matalone.

Das Programm

Im neuen Programm sind unter anderem vorgesehen: die Bezirksmaiandacht in Inzlingen am 16. Juni, eine Zukunftswerkstatt für alle Generationen am 16. Juni in Emmendingen, ein Seminar „Frauen im Vorstand“ in Donaueschingen, ein Vortrag von Pater Yves über dessen Heimat Burundi am 14. Mai, alemannische Geschichten und Gedichte am 11. Juni mit Heidi Zöller von der Muettersproch-Gsellschaft. Ein Filmvortrag von Wolfgang Krämer über den Iran am 23. Juli und ein Feriennachhock mit Ehrungen am 10. September schließen das Programm für 2024.