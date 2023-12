Lörrach: Kommunaler Ordnungsdienst kommt

Den Auftrag für das Gewerk „Dachdeckerarbeiten“ der Fridolinschule erhielt die Firma „Zimmermann & Siemer Holzbau“, Kandern, mit einer Auftragssumme von 1,22 Millionen Euro (einschließlich Mehrwertsteuer).

Friedrich-Reitter-Stiftung Der Rat stimmte der Auflösung der Friedrich-Reitter-Stiftung zum 31. Dezember 2023 zu. Das Stiftungsvermögen in Höhe von 12 000 Euro soll dem Fachbereich Bildung/Sozial/Sport zugeführt werden. Altenpflege-Stiftung Der Gemeinderat sprach sich ebenfalls für die Auflösung der „Stiftung zur Förderung der Altenpflege und Unterstützung von Bedürftigen“ zum 31. Dezember 2024 aus. Auch dieses Stiftungskapital in Höhe von 45 000 Euro soll dem Fachbereich Bildung/Soziales/Sport zugeführt werden. Schulsozialarbeit Der Rat stimmte der Stellenaufstockung für die Schulsozialarbeit an Albert-Schweitzer-Schule (20 Prozent), an Hellbergschule (20 Prozent) und Pestalozzischule (10 Prozent) ab dem Schuljahr 2024/25 zu. Die Zustimmung erfolgt unter dem Vorbehalt der Co-Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg und den Landkreis Lörrach. Bewohnerparkausweise Die Jahresgebühren für Bewohnerparkausweise werden auf 120 Euro erhöht. Die Verwaltung wurde beauftragt, hierfür eine Rechtsverordnung zu erlassen. Auch der Beibehaltung der bisherigen Kriterien für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen wurde zugestimmt. Die Neuaufteilung der Bewohnerparkzonen wurde zur Kenntnis genommen. Grundsteuerhebesatz Der Grundsteuerhebesatz B wird ab dem 1. Januar 2024 von 450 auf 500 Prozent erhöht. Eigenbetriebe Für die Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Stadtwerke, Werkhof sowie Stadtgrün und Friedhöfe wurde grünes Licht gegeben.