Lörrach Kompromisslos, kraftvoll, virtuos

Noch düsterer und bildgewaltiger wird es in „Equilux“, einer Choreografie der jungen Britin Fleur Darkin, die der perfekten Balance von Licht und Dunkelheit nachspürt und das kosmische Phänomen der Tag-und-Nachtgleiche auf die innere Disposition der Menschen überträgt. Auch hier schafft ein in Infraschall-Tiefen reichender Sound mit dumpfen, in den Solarplexus treffenden Pulsen von Torben Lars Sylvest eine Atmosphäre der Beklemmung. In dieser entfaltet sich das Geschehen auf der Bühne wieder in rasanten Wirbeln, die Kostüme sind dieses Mal schwarz und umflattern die Körper, dass sich die Konturen in ein fast abstrakt wirkendes schwarz-weißes Schachbrett auflösen, dessen Felder in rasendem Tempo durcheinandergewirbelt werden. Diese Pixelwirkung verstärken noch die schwarzen Binden um die Knie der Tanzenden, ein genialer Kunstgriff! So glaubt man zeitweise, fremde Schriftzeichen als Punkte, Flächen und Kommas auf der Bühne zu sehen. Auch hier geht es um die Interaktion zwischen Einzelnen und der Gruppe, um die Dynamik von Anziehung und Abstoßung, um Parteienbildung, alles in einer rauen, kompromisslosen Direktheit, die keinen Platz für hübsche Schnörkel lässt.

Die Faszination einer komplizierten Maschine vermittelt der Choreograf George Céspedes mit „R=V“, bei der sich die Tanzenden nach exakt ausgerichtete Bewegungsmuster im Kollektiv bewegen, gebündelte, gelenkte und beherrschte Kraft.

Und schließlich doch noch die „große Fete“, die Ferrer angekündigt hat mit dem Stück „Mambo 3XXI“, einer kraftvoll-experimentellen Fortführung der Tradition dieses ur-kubanischen Tanzes. Jetzt zeigen bunte Tops und strahlende Gesichter eine neue, fröhliche Seite, das Leben brandet wie Meereswogen über die Bühne. Ein Glücksgefühl flutet das Publikum, das mit stehenden Ovationen seiner Begeisterung Luft macht.