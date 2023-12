Lörrach: Kontroverse um Schulreinigung

Der Hintergrund: Mehrere Schulen hätten in Gesprächen mit den Grünen die mangelnde Reinigungsqualität der Gebäude beklagt. „Unsre Aufmerksamkeit gilt auch den Arbeitsbedingungen der Reinigungskräfte, denen offenbar sehr große Pensen zugemutet werden, was zwangsläufig zu Lasten der Reinigungsqualität gehen muss“, so Margarete Kurfeß im Antrag der Grünen.