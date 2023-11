Bislang Unbekannte haben bereits in der Nacht auf Freitag die beiden Scheiben der Eingangstür eingetreten, um in die Konzertmuschel im Rosenfelspark zu gelangen. Aus dem Lagerraum in der Konzertmuschel wurde wohl nichts entwendet, heißt es im Polizeibericht. Allerdings wird der entstandene Sachschaden auf etwa 2000 Euro geschätzt.