Lörrach Kranzniederlegung und „Blicke durch den Türspalt“

Lörrach. Am Volkstrauertag, Sonntag, 19. November, gedenkt Lörrach der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. In Stadt und Ortsteilen finden hierzu verschiedene Veranstaltungen statt.

Auf dem Hauptfriedhof beginnt um 11 Uhr in der Abdankungshalle die Gedenkfeier. Sie ist in diesem Jahr allen Lörrachern gewidmet, die unter dem Nationalsozialismus gelitten haben. Oberbürgermeister Jörg Lutz wird die Gäste begrüßen. Eine Jugendtheatergruppe des Theaters Tempus fugit erarbeitete das Theaterstück „Ein Blick durch den Türspalt“. Die jungen Schauspieler haben das Thema unter der Leitung von Merthe Wulf und Laura Huber künstlerlisch aufgearbeitet. Das Theaterstück basiert auf Zeitzeugenberichten aus dem Lörracher Heft von Hansjörg Noe „Nun kann ich darüber sprechen…“. Musikalisch umrahmen Hanspeter Troendle an der Orgel und David Glenn am Saxophon sowie an der Klarinette die Ffeier. Zur Kranzniederlegung am Ehrenmal spielt Oskar Szutenberg Trompete, Schüler der Hellbergschule sprechen Gedenkworte.

In Brombach beginnt um 10 Uhr der ökumenische Gedenkgottesdienst in der evangelischen Kirche. Prädikant Peter Schütz, Ortsvorsteherin Silke Herzog und Hubert Langenbach vom VdK werden Gedenkworte sprechen. Margot Straub von der Katholischen Kirchengemeinde sowie Schüler der Hellbergschule sprechen Gebete und Fürbitten.

Musikalisch umrahmt wird die Feier vom Musikverein Brombach und vom Chor Brombach. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

In Haagen startet die Totengedenkfeier um 11.15 Uhr in der Friedhofskapelle. Pfarrer Daniel Völker und Ortsvorsteher Horst Simon halten die Ansprachen. Die Feuerwehrmusik Haagen begleitet die Feier. Im Anschluss Kranzniederlegung am Ehrenmal.

In Hauingen findet um 10 Uhr der Gedenkgottesdienst in der Nikolaus-Kirche statt. Um 11 Uhr findet am Ehrenmal der Gefallenen die Totengedenkfeier unter Mitwirkung von Prädikant Ernst Volz, Ortsvorsteher Günter Schlecht, Musikverein Hauingen und Männergesangverein Hauingen statt. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal, bei Regen in der Friedhofskapelle.

In Tumringen beginnt um 10 Uhr der Gedenkgottesdienst in der Kirche Rötteln mit Pfarrer Daniel Völker, Stadtrat Thomas Denzer und dem Gesangverein Tumringen. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal.

In ganz Lörrach sind alle Bürger eingeladen, ab 18 Uhr Gedächtniskerzen für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in den Fenstern anzuzünden.