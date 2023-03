Lörrach Kreiskliniken sind ein Sanierungsfall

In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Kreistag weitere Mittel genehmigt: Mit sofortiger Wirkung wurde ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von sechs Millionen Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 gewährt. Weiter stockt das Gremium den Kreditrahmen um sieben Millionen auf, ab November erfolgt eine weitere Aufstockung um vier Millionen auf insgesamt 27 Millionen Euro. Und für das Jahr 2024 sichert der Landkreis der Kliniken GmbH verbindlich zu, die Liquidität um weitere 10,5 Millionen Euro zu verbessern. Das Votum fiel einstimmig mit einer Enthaltung aus.

Die Wirtschaftsplanung für 2023 rechnet mit einem Defizit von rund 9,8 Millionen Euro. Eingepreist ist bereits die vom Kreistag zur Verfügung gestellte Liquiditätshilfe von sechs Millionen Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2022. Ursprünglich belief sich das Defizit auf 15,8 Millionen.