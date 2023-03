Lörrach Krematorium: Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit

Während die Asche in die Urne abgefüllt wird, sollen künftig die metallischen Krematoriumsrückstände in den eigens dafür bereitgestellten Behältern gesammelt und von einem zu beauftragenden Dienstleister abgeholt und in dessen Scheideanstalt transportiert werden – wo wiederum die Sortierung und sortenreine Verwertung ansteht. Das Krematorium Lörrach erhält laut Eigenbetriebsleiter Jens Fondy-Langela anhand der ermittelten Gewichte einen Erlös.

Aus Sicht der Verwaltung sei das neue Vorgehen „die vernünftigste und sinnvollste Lösung“, so die Empfehlung.