Lörrach Kühle des Nordens, Zorn des Südens

In ihrem auf Englisch gesungenen Song „I’ll tell you something“ entfaltet sich ein gewisser, eingängiger Schwung. Doch auch wenn sie selbst die Trommel in die Hand nimmt, in einer den Gesang verstärkenden Geste die Hand hebt, oder bei einem kurzen Exkurs in den „Côco“, die traditionelle Musik der brasilianischen Sklaven, bleibt stets der Eindruck von kühler, beobachtender Distanziertheit. Selbst ihr Schlussstück, „Tanto calor“ („So heiß“), klingt kühl.