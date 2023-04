Lörrach „Kultur-Mai“ verbindet Lörrach und Weil am Rhein

Der Rockchor Ötlingen Foto: Hagen Sichtling

Rock, Barock und Kunst gibt es in der Lebenshilfe Lörrach, Industriestraße 2, am Sonntag, 14. Mai. Weiler Künstler wollen den Gästen verschiedene Installationen und Musik bieten, die Bewirtung erfolgt durch das Glashaus-Team. Ab 18.30 Uhr beginnt die Kunstinstallation „Der Schlaf“ mit dem Weiler Künstler Niels Tofahrn. „Sinneswandel“ heißt es ab 19 Uhr, wenn der Rockchor Ötlingen auftritt. Ab 20 Uhr gibt es noch eine Kunst-Performance für die Sinne mit der Künstlerin Ildiko Csapo sowie einen Tanzworkshop mit Live-Barockmusik. Frick verspricht einen „sehr bunten Abend“.

Das Barockensemble Foto: Jürgen Gocke

KI malt Kunstwerk

Das Prädikat „außergewöhnlich“ verwendet Spörrer für die vierte Veranstaltung der Kultur-Mai-Reihe am Freitag,19. Mai, ab 18 Uhr. Die Kunstschaffenden Cerstin Thiemann, Christoph Geisel und Beate Fahrnländer wollen ausgediente Saugroboter im „3Land-Parkett, Hegenheimer Straße 2, in Weil zum Tanzen bringen. Ein 15 Quadratmeter großes Gemälde soll via Algorithmen entstehen. Die KI schaffe Kunst, ist der Kulturamtsleiter gespannt. Hinzu komme ein schwingendes Pendel zum Einsatz. Anton Schleidt begleitet die Performance mit sphärischen elektronischen Klängen.

Painting Robots Foto: Christoph Geisel

Nächstes Jahr mit LöWe

Für das nächste Jahr soll aber wieder die Kulturnacht LöWe realisiert werden, wofür die Kulturämter frühzeitig planen, erklären deren Leiter unisono. Dies werde in beiden Städten auch als Zeichen der Zusammenarbeit gesehen. Das Budget des Kultur-Mais falle in diesem Jahr deutlich geringer als zur großen Vorzeigeveranstaltung aus. Mit dem Sonderformat wolle man aber auch erreichen, dass nicht allen Künstlern abgesagt werden musste, die sich mit Ideen für LöWe 2023 eingebracht hatten. Diese findet dieses Jahr nicht statt, da es an der Masse von Angeboten fehlte (wir berichteten).

Der „Kultur-Mai Lörrach – Weil am Rhein“ findet am 5., 6., 14. und 19. Mai statt. Der Eintritt zu den vier Abenden mit Musik, Tanmz und Kunst-Performances ist frei. Weitere Infos zum Programm gibt es unter www.kultur-mai.de.