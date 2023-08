Lörrach Kunst-Ausstellung: Ukraine für immer

Tetiana Zaichenko, ursprünglich aus der Region Cherson in Kiew, lebt derzeit als Flüchtling in Marburg. Sie ist eine international anerkannter Künstlerin, die in verschiedenen Museen in der Ukraine ausgestellt hat. Als multidisziplinäre Künstlerin malt sie in Öl, Acryl und Aquarell.

Den Bomben entkommen

Natalia Bogma und ihre Schwester entkamen mit ihren Kindern den Bomben, die Ehemänner blieben in der Stadt Charkiw zurück. Derzeit lebt die Künstlerin und Architektin im Weil am Rhein. Sie präsentiert in Aquarell gemalte Werke. Natalia Bogma leitet zudem kostenlose Kurse für ukrainische Kinder und Frauen im Café „Treffpunkt zum Austausch“ im Weil am Rhein.

Natalia Karpova lebt seit ihrer Flucht in Friedberg und malt Pop-Art-Porträts in Acryl und Öl. Sie nimmt an Spendenaktionen von Künstlern für die Ukraine teil.

Die Kuratorin, Künstlerin und Stylistin Lyudmyla Kawelke präsentiert ihre neuesten Arbeiten in Mixedmedia sowie eine Modenschau.

Keramik-Arbeiten

Andriy Adamskyi ist ein bekannter Künstler aus Kiew. Er ist inspiriert vom Suprematismus Malevitsch und erstellt Keramikarbeiten, die auf die Kriegszeit verweisen, in der die letzte Hoffnung auf Rettung seines Landes in spirituellen Darstellungen der heiligen Maria liegt.

Musikalisch begleitet wird die Vernissage von der ukrainischen Sängerin Tetiana Pintschuk.

Galerie Kunst-unter-uns, Basler Straße 27, in Lörrach-Stetten: „Ukraine für immer“; Vernissage ist am Freitag, 11. August, um 19.30 Uhr