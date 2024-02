Lörrach: Kunst rund um die Liebe

20 Künstler

20 Künstler, die meisten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz, präsentieren in der Basler Straße 27 in zwei Räumen ihre Arbeiten in sehr unterschiedlichen Materialien und Stilen: von Malerei über Skulptur bis Fotografie.

Blickfänger beim Betreten der Galerie ist Hans-Peter Zöllins hölzerne Nashorndame, die ziemlich sexy und sehr selbstbewusst, die Beine übereinandergeschlagen, eine Zigarre pafft. Rote High Heels, weißes, kurzes Kleid – die Lady hat alles im Griff.