Lörrach Kunstvielfalt auf Zeit

Dieter Korb selbst ist mit mehreren seiner großformatigen intensivfarbigen in Rakel- und Spachteltechnik geschaffenen Bildern vertreten. Gegenüber hängen Petra Hecks farbexplosive, energiegeladene Bilder mit Sprühfarbe, Acryl und hellen Pigmenten.

Bemerkenswert im Hauptraum auch die zwischen real und surreal changierenden Frauenporträts von Li Chen, nachdenkliche Bilder, die Geschichten erzählen.

Hommage an Bernd Warkentin

Eine Hommage an den verstorbenen Lörracher Bildhauer Bernd Warkentin ist die Präsentation seiner Serie „Festgesellschaft“, drei plattnasige Männerköpfe aus Statuario-Marmor von 2019 sowie ein verschlungener Marmorknoten und zwei dies motivisch aufgreifende Bilder. Den Erlös des Verkaufs spendet Warkentins Familie zu 100 Prozent an die Ukraine oder an Ärzte ohne Grenzen.

Vom Hauptraum ab gehen acht Räume, die jeweils einem oder mehreren Künstlern gewidmet sind. Darin präsentieren sich beliebte Schwarzwaldkunst mit Bollenhut-Porträts von Inge Gründel-Pfaff aus Bad Bellingen, Bilder mit dazu passenden Gedichten des Müllheimers Bernd Schwär oder übermalte Collagen, die Zeitgeist und Politik thematisieren von Ayriz Art aus Grenzach-Wyhlen.

Es finden sich Wandreliefs aus lackiertem Stahl von Georges Bornschlegl, dramatische Küstenhimmel von Karola Krumm aus Schopfheim oder Bilder in so genanntem Blob-Pouring, knallbunte Kreise, die im Blau schweben wie fröhliche Blasen im Meer, von Melanie Burkhard.

Dieter Korb gibt gerne auch jungen Nachwuchskünstlern eine Chance, sich im Rahmen einer solchen Pop Up Gallery präsentieren zu können. So mancher jungen Malerin oder Zeichnerin prognostiziert er dabei eine große Zukunft.

Große Freude dürften die Besucher im Untergrund des Gebäudes haben: Hier ist der Tresorraum der ehemaligen Bank zu besichtigen. Hinter dicker Tresortür und Gitter wird der Blick ins Innere des Raums gezogen.

Und was schlummert im Tresorraum?

Was befindet sich wohl an einem Ort, an dem einst die wertvollsten Schätze der Bankkunden schlummerten? Dieter Korb wird hier ironisch, fast sarkastisch und will der Gesellschaft den Spiegel vorhalten und präsentiert einen Schrein mit Klopapier, Mehl und Speiseöl.