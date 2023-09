Lörrach Kurse im Phaenovum

Den Himmel erleben

Das Kursangebot des Fachbereichs Physik/NanoSciences/Astronomie richtet sich vor allem an Jugendliche ab 14 Jahren. Im Wochenendkurs „Den Himmel erleben – Einführung in die praktische Astronomie“ erhalten interessierte Jugendliche ab 14 Jahren einen Einblick in den Umgang mit Teleskopen. Der Kurs „Einführung in die Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskopie“ bietet nach einer kurzen Einführung in das Thema und die Funktionsweisen der Geräte vor allem die Gelegenheit, Messungen mit diesen durchzuführen.