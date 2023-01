Lörrach Lage nicht ganz so schlecht

Aktuell, so Ranz, seien in nahezu allen Branchen die Aufträge noch gut vorhanden. Indes führten Unsicherheit bei Kosten, Verfügbarkeit und Personalmangel zu weniger langfristigen Aufträgen. Die Auftragsabwicklung sei daher aufwendiger und weniger planungssicher geworden.

Förderung wichtig

Ranz und Herkommer unterstrichen: „Die Lage ist nicht ganz so schlecht, zumindest bei den uns angeschlossenen Betrieben und hier insbesondere bei den Firmen, ohne die der geforderte Klimawandel nicht machbar wäre.“ Freilich hänge die Entwicklung auch davon ab, ob und in welchem Umfang der Bau von Eigenheimen weiter staatlich gefördert wird und die öffentliche Hand Neubauten ermögliche. Das Handwerk sei vielfältig und könne sich je nach Branche gut auf neue Begebenheiten einstellen. Ranz: „Der Slogan ,Wirtschaftsmacht von nebenan‘ war einmal. Handwerk ist längst eine Wirtschaftsmacht geworden.“

Freud und Leid

An Freud und Leid, kleine und große Begegnungen und Begebenheiten im Jahr 2022 erinnerte der Stettener Kolpingbruder Jupp Burkard. Er ließ Weltgeschehen, regionale und lokale Ereignisse in Versform Revue passieren und leitete in humorvoller, doch auch nachdenklicher Weise zum gemütlichen Teil des Neujahrsempfangs über, in dessen Verlauf für die Kinderkrebshilfe in Freiburg gespendet wurde.