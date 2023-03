Lörrach Land fördert Dachsanierung der Fridolinschule

Zum Erhalt und zur Sanierung von 52 Kulturdenkmalen im Bundesland hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen insgesamt rund 6,1 Millionen an Fördermitteln freigegeben. „Die vielen Kulturdenkmale in unserem Land sind ein bedeutender Teil unserer Identität. Sie prägen unsere Kulturlandschaft und stehen für die reiche Geschichte Baden-Württembergs, die auch für die kommenden Generationen weiterhin erlebbar sein soll“, sagte die Ministerin für „Landesentwicklung und Wohnen“ Nicole Razavi (CDU) in einer Medienmitteilung.

Im Rahmen dieser ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2023 entfallen 21 Bewilligungen auf Vorhaben privater Eigentümer, 24 auf solche von Kirchen und sieben auf Vorhaben von Kommunen. Der überwiegende Anteil der Fördermittel stammt aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.