Lörrach Landet Tram auf Abstellgleis in Lörrach?

In Fragen gekleidet, verdeutlichte Fritz Böhler (Grüne) die kritische Bewertung. Nachdem er schon im Ausschuss auf die nicht vorhandene Finanzierbarkeit, die vielen städtebaulichen Kollateralschäden und betriebliche Probleme verwiesen hatte, und sich damit gegen weitere Aufwendung für die Planungen aussprach, folgte im Rat ein halbes Dutzend Nachfragen. Diese reichten inhaltlich von einer Realisierbarkeit innerhalb der nächsten zehn Jahre, schon womöglich gesendeten Signalen aus Basel für einen Betrieb, über die Aufteilung des Straßenraums bis zur Umweltbilanz und dem Status der Studie, da diese laut Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic ja mit heißer Nadel gestrickt worden sei.

Trasse frei lassen

Antworten darauf werde die Verwaltung noch nicht liefern können, erklärte Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Wir werden sie zu gegebener Zeit beantworten“, was auch mit den Fragen der anderen Fraktionen am Donnerstagabend so gehandhabt wurde.