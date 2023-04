Lörrach Leistungswille und sozialer Sinn bei der Gewerbeschau auf Schöpflin-Quelle-Areal

Hermann Kugelmann ist Geschäftsführer des Zürcher Drehteile-Herstellers Vacuform in Deutschland. Das Unternehmen verwaltet auch das ehemalige Quelle-Areal in der Ortsmitte von Haagen.

Attraktiver Mix

Größter Mieter in Brombach ist die Firma A.Raymond mit ihrem Ausbildungs-Center. Zahlreiche weitere kleinere und größere Firmen und Unternehmen aus der Region sorgen für einen attraktiven Branchenmix: Spedition, Bauunternehmen, Schreinerei, Textilveredlung, Gartenbau und Gebäudereinigung.

„Die Mischung macht’s“, heißt es aus der Wirtschaftsförderung der Stadt Lörrach. Die Verantwortlichen in Brombach sind begeistert, dass sich der historische Ort an der Schopfheimer Straße harmonisch ins Gesamtbild des größten Lörracher Ortsteils einfügt.

Kugelmanns Anstrengungen ist es verdanken, dass das ehemalige Schöpflin-Quelle-Areal mittlerweile nahezu lückenlos durch Gewerbe, Künstler, Vereine, Kanzleien und Jugendwerke ausgelastet ist. „Es dominieren Gesprächsbereitschaft, Aufgeschlossenheit und ein klarer Blick nach vorn“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

In Brombach seit Jahresbeginn verstärkt präsent: das Rettungsteam des Malteser-Hilfsdienstes. Foto: Florian Ade

Vacuform hat einiges hergerichtet, manche Gebäude nach dem Bedarf der Mieter ausgebaut und darauf geachtet, dass alte Bausubstanz erhalten bleibt. „Hier wird nichts abgerissen oder verkauft“, versicherte Kugelmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Nur das frühere Versandhaus, das von Tally Weijl genutzt wird, ist im Besitz des Bekleidungsunternehmens.

Während Firmen und Betriebe den interessanten Mix von A (wie Ausbildungszentrum) bis Z (wie Zimmerei) sicherstellen, haben längst auch die Eisenbahnfreunde eine ideale Bleibe gefunden. Sie „residieren“ im zweiten Obergeschoss von Bau 25/8 und faszinierten die Besucher am Tag der offenen Tür mit der Bahn „Spur 0“, während „Spur 1“ im ersten Obergeschoss zu bestaunen war.

Auch Malteser präsent

Im sogenannten Uhrengebäude (Bau 25/0) gab der Malteser-Hilfsdienst Einblick in sein Schaffen. Vorgeführt wurden unter anderem eine Station für Herz-Lungen-Wiederbelebung und der modern ausgestattete Rettungswagen. Besondere Aufmerksamkeit galt den Vorführungen der Hundestaffel.

Zum Jahresbeginn haben die Malteser ihren Betrieb am neuen Standort auf dem ehemaligen Schöpflin-Areal aufgenommen. Der örtliche Bereichsausschuss beschloss im Sommer 2022, einen weiteren Rettungswagen in Dienst zu stellen. „Innerhalb weniger Monate eine neue Rettungswache mit dementsprechend Personal zu stemmen, war definitiv eine Herausforderung“, so Mario Huonker, Teamleiter der Rettungswache Schopfheim und Lörrach. Die Organisation freut sich, mit dem neuen Standort in Brombach der Bevölkerung jetzt noch schneller helfen zu können.