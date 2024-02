Lörrach: Leitplanke auf A 98 touchiert

Laut Polizeibericht ist auf der A 98 auf Höhe der Anschlussstelle Kandern am Sonntag gegen 14.50 Uhr ein weißes Fahrzeug mit Freiburger-Kennzeichen unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Deshalb musste eine 31-Jährige mit ihrem Porsche Cayenne stark abbremsen und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte sie die Mittelleitplanke. Das weiße Fahrzeug mit Freiburger-Kennzeichen fuhr weiter. Am Porsche entstand Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.