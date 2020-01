Lörrach Lernen lebendig gestalten und Zusammenhänge verstehen

Und drittens käme die Erziehungsgemeinschaft hinzu. Der Klassenverbund bleibe bis zum Schluss zusammen.

Ein Besucher fragte nach der Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung. Die Antwort: In der „Hüte“ können Kinder von der 1. bis 4. Klasse bis 17 Uhr betreut werden.

Derzeit besuchen 380 Schüler in 13 Klassenstufen die Waldorfschule Lörrach, wie Geschäftsführerin Valérie Ralle ausführte. Die Schule ist einzügig. Als staatliche Abschlussprüfungen können der Hauptschulabschluss nach Klasse zehn und der Realschulabschluss nach Klasse zwölf abgelegt werden. Ferner kann in Lörrach die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach der Klasse 13 erworben werden. In Kooperation mit der Waldorfschule Schopfheim ist auch eine Fachhochschulreife nach Klasse 13 möglich.

Die maximale Klassengröße umfasst laut Ralle 32 Schüler. Derzeit sind an die 70 Kinder für die erste Klasse angemeldet. „Wir selektieren als Privatschule aber nicht nach dem Einkommen der Eltern“, versicherte die Geschäftsführerin. Ab der ersten Klasse findet der Unterricht in zwei Fremdsprachen statt. Die Waldorfpädagogik beruft sich auf die Grundsätze von Rudolf Steiner (1861–1925), der die anthroposophische Menschenkunde in Deutschland eingeführt hat. In Deutschland sind Waldorfschulen staatlich genehmigte Ersatzschulen in freier Trägerschaft.