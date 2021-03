Lörrach Lesen war seine Passion

Lörrach (dr). Franz Dischinger, geboren am 11. April 1934 in Heitersheim, studierte in Freiburg an der pädagogischen Akademie. Seine berufliche Karriere als Volksschullehrer begann in Öflingen bei Wehr und in Todtmoos-Au.

Gleich zwei Mal stellte er einen baden-württembergischen Rekord auf. Er war der jüngste Rektor einer Schule (1967 in Oberlauchringen), und im Jahr 1973 wurde er der jüngste Oberschulrat (in Lörrach). Über lange Zeit war er stellvertretender Leiter des Staatlichen Schulamts Lörrach, bis er 1997 in Pension ging. Danach startete Dischinger noch einmal durch. Um nicht „einzurosten“, lernte er nach seiner Pensionierung noch die italienische Sprache. Seit 2007 war er zudem ehrenamtlicher Leiter der Ortsteilbibliothek Brombach. Nicht zuletzt seinem Engagement ist es zu verdanken, dass diese Bücherei nicht geschlossen wurde. Die beliebte monatliche Reihe „Buch und Kaffee“ war von ihm initiiert worden.